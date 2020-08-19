Sibirya'da 5 milyon yıllık mamut kalıntıları bulundu

İklim değişikliği ve küresel ısınma Rusya'da sıradışı bir keşfe yol açtı. Buzların erimesiyle milyonlarca yıllık bir mamut kalıntısı ortaya çıktı. Bilim insanları kalıntıların incelenmesiyle 5 milyon yıl önce yaşamış bu hayvanlarla ilgili yeni bilgiler bulmayı umuyor.

NTV 19.08.2020 - 16:10 | Son Güncelleme : 19.08.2020 - 16:27

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