Sibirya'da 5 milyon yıllık mamut kalıntıları bulundu
İklim değişikliği ve küresel ısınma Rusya'da sıradışı bir keşfe yol açtı. Buzların erimesiyle milyonlarca yıllık bir mamut kalıntısı ortaya çıktı. Bilim insanları kalıntıların incelenmesiyle 5 milyon yıl önce yaşamış bu hayvanlarla ilgili yeni bilgiler bulmayı umuyor.
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NTV 19.08.2020 - 16:10| Son Güncelleme : 19.08.2020 - 16:27
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