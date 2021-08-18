-50 derecede umuda yolculuk

Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı’nda izdiham yaşanmış, Afganlar havalanan bir Amerikan uçağını hayatları pahasına yakalamaya çalışmıştı. ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, Kabil’den kalkan tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları bulunduğunu açıkladı. Kalkış sırasında yaşanan kaos konusunda soruşturma başlatıldı.
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NTV 18.08.2021 - 16:27| Son Güncelleme : 18.08.2021 - 17:23
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