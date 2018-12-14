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50 yıl önce Fransa sokaklarında ne yaşanmıştı? (Paris'te 1968 Mayıs'ı)
14.12.2018 - 15:46

Gözler bu hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'daydı. Macron, "Sarı Yelekliler"i evlerine döndürmeye ikna edebilecek mi bu merak ediliyordu. Fransa Cumhurbaşkanı pazartesi gecesi kameraların karşısına çıktı. "Sorumluluğu kabul ediyorum" dedi. Asgari ücreti artıracağını, emekli maaşları ve fazla mesai ücretlerinden kesinti yapmayacağını açıkladı. Ama sarı yelekliler bu adımları yeterli görmedi. Çünkü tepkileri akaryakıt zammıyla başlasa da artık sokağın tepkisi yönetime dönmüş durumda. Bu yüzden de "Sarı Yelekliler"in gösterileri, Mayıs 1968'de Paris'teki yaşanan ve dünyaya dalga dalga yayılan öğrenci olaylarıyla kıyaslandı. Peki 50 yıl önce Paris sokaklarında ne yaşanmıştı? İşte ayrıntılar... (Deniz Kilislioğlu ile Hafta Biterken, NTV)

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