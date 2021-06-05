Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Rusya'nın bölgesel haklarına karışacak olan dış güçlerin dişlerini dökeceği' ile ilgili sözleri Rus Sanatçı Evangeniya Skovart'a ilham kaynağı oldu. Sanatçı 500 insan dişinden Putin portresi oluşturdu.
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NTV 05.06.2021 - 13:53| Son Güncelleme : 05.06.2021 - 13:58
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