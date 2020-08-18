5000 yıllık imzaya rekor fiyat

Dini ya da mitolojik aktarımlar dışında, bir yazılı belgede adını gördüğümüz ilk insan ismi nedir? Irak'ta Sümerlere ait antik Uruk kentinde ortaya çıkarılan 5 bin yıllık kil tabletlerdeki imzalar bu ismin; Kuşim olduğunu gösteriyor. Tarihteki bilinen "ilk imzayı" içeren tabletlerden biri 175 bin sterline satıldı. Peki Kuşim kimdi? İşte hikayesi...
Abone ol
Paylaş
NTV 18.08.2020 - 16:53| Son Güncelleme : 18.08.2020 - 17:12
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.