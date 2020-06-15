56 gün sonra yine corona virüs alarmı

Virüsün ortaya çıktığı Çin'de de ikinci dalga endişesi var. Başkent Pekin'de şubat ayından beri ilk kez vaka sayılarında bu kadar büyük bir yükseliş kayda geçti. 50 günden uzun süredir coronavirüs görülmeyen kentte, yerel kaynaklı yeni vakalar ortaya çıktı. Yeni hasta sayısı 100'e yaklaştı. İkinci dalga endişesi yaşanıyor.
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NTV 15.06.2020 - 13:58| Son Güncelleme : 15.06.2020 - 16:42
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