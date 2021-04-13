6 yaşındaki madalyalı kaykaycı

Henüz 6 yaşındaki Paige Tobin kaykay sporunda gerçek bir yetenek. Geleceğin şampiyonu olarak tanımlanan Paige, yaşına göre tehlikeli sayılabilecek bu spora, annesinin 2 yaşındayken hediye olarak aldığı kaykay ile başlamış. Avustralyalı küçük Paige, katıldığı okul müsabakalarında maldalyalar da kazanmış.
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NTV 13.04.2021 - 16:32| Son Güncelleme : 13.04.2021 - 16:53
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