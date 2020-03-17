67 milyonluk Fransa karantinada (Ölümcül virüs Avrupa'da yayılıyor)
Ölümcül yeni tip corona virüs Avrupa'da yayılıyor. Fransa'da bugünden itibaren serbest dolaşım sınırlandırıldı. İngiltere'de ise Başbakan Boris Johnson salgına karşı yeni tedbirleri açıkladı. İtalya'da ise doktorların bilim dünyası için yayımladığı mektup salgının boyutunu gözler önüne serdi. Yunanistan'daki tedbirlerde de yeni bir aşamaya geçildi. Yarından itibaren eczane ve bankalar dışında bütün dükkanlar kapalı.
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NTV 17.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 17.03.2020 - 12:07
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