7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Kim, nereye saldırdı?
Ortadoğu'yu değiştiren bir dönüm noktası olan 7 Ekim 2023'ten bu yana, yani bir yıl içinde İsrail'in saldırıları Gazze ile sınırlı kalmadı. Lübnan, Suriye'ye, hatta İran'a da yayıldı. Dünya, artık bu çatışmaların bir bölge savaşına dönüşmesinden endişe ediyor. Peki, 7 Ekim'den bu yana savaş nereye doğru yayıldı? İşte bölgedeki çatışma ağı hakkında bilmeniz gerekenler...
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