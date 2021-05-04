8 metrelik balina kıyıya vurdu

İsveç’te sahile vuran 8 metrelik balina ülkenin gündemine oturdu. Nisan ayı başından bu yana kıyıdan kaldırılamayan balina için uzmanlar ‘‘Çürüyüp patlayabilir’’ uyarısı yapınca yetkililer harekete geçti. Dev balinanın vinçlerle ıssız bir bölgeye taşınması için çalışma başlatıldı.

NTV 04.05.2021 - 17:05 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 17:24

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