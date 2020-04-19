8 saatte 128 milyon dolar bağış toplandı

Sekiz saat sürdü, rekor bağış toplandı. Dünyaca ünlü müzisyenler ve şov dünyasının önde gelen isimleri, internet üzerinden yapılan ortak yayında buluştu. "Tüm Dünya Hep Beraber Evde" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, salgınla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 128 milyon dolar bağış toplandı.
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NTV 19.04.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 19.04.2020 - 13:59
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