80 yıldır saçlarını kesmiyor ... (Saçlarının uzunluğu 5 metre)
Vietnam'da yaşayan yaşlı bir adam yaklaşık 80 yıldır saçlarını kesmiyor. Yaşlı adamın saçları 5 metre uzunluğunda... 92 yaşındaki Nguyen Van Chien, inancı gereği saçlarını kesmediğini söylüyor ve ''Kesersem öleceğime inanıyorum'' diyor.
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NTV 26.08.2020 - 10:12| Son Güncelleme : 26.08.2020 - 10:45
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