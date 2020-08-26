80 yıldır saçlarını kesmiyor ... (Saçlarının uzunluğu 5 metre)

Vietnam'da yaşayan yaşlı bir adam yaklaşık 80 yıldır saçlarını kesmiyor. Yaşlı adamın saçları 5 metre uzunluğunda... 92 yaşındaki Nguyen Van Chien, inancı gereği saçlarını kesmediğini söylüyor ve ''Kesersem öleceğime inanıyorum'' diyor.

NTV 26.08.2020 - 10:12 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 10:45

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