82 yaşındaki vücut geliştirmeci kadın, evine zorla giren adamı hastanelik etti
ABD'de vücut geliştirme sporu yapan 82 yaşındaki Willie Murphy, evine zorla giren bir adamı hastanelik etti. Murphy, adamın içeri girmesine izin vermediğini ve polisi aradığını, ancak bu sırada kapıdaki kişinin "sinirlenip, kapıyı kırarak içeri girdiğini" ifade etti. Murphy, evine zorla giren kişiye eline geçen eşyalarla saldırdığını ifade etti. 82 yaşındaki kadın, "Masayı aldım ve canına okumaya başladım. Bilin bakalım ne oldu? Masa kırıldı" dedi. Eve zorla giren kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Murphy, her gün spor salonunda ağırlık kaldırmaya devam ediyor. 2014'te Dünya Power Lifting Federasyonu tarafından “Yılın Sporcusu” ödülünü kazanan kadın, hikayesinin diğer insanlara umut olmasını istiyor.
26.11.2019 - 10:20| Son Güncelleme : 26.11.2019 - 10:22
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