87 yaşında Ironman yarışını tamamladı

87 yaşındaki Hiromu İnada, dünyanın en zorlu yarışlarından Ironman'i tamamlayan en yaşlı sporcu unvanının sahibi. İnsan vücudunun sınırılarını zorlayan Ironman Triatlon'unu bitiren İnada'nın, yeni bir hedefi var. 87 yaşındaki Japon triatlet, yüzme, bisiklet ve maratondan oluşan parkuru, 90'lı yaşlarda da tamamlamak için çalışıyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 28.08.2020 - 12:38| Son Güncelleme : 28.08.2020 - 12:40
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.