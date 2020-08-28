87 yaşında Ironman yarışını tamamladı

87 yaşındaki Hiromu İnada, dünyanın en zorlu yarışlarından Ironman'i tamamlayan en yaşlı sporcu unvanının sahibi. İnsan vücudunun sınırılarını zorlayan Ironman Triatlon'unu bitiren İnada'nın, yeni bir hedefi var. 87 yaşındaki Japon triatlet, yüzme, bisiklet ve maratondan oluşan parkuru, 90'lı yaşlarda da tamamlamak için çalışıyor.

NTV 28.08.2020 - 12:38 | Son Güncelleme : 28.08.2020 - 12:40

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