93 yaşında izlenme rekorları kırdı

Japonya’da 93 yaşındaki eski bir taksi şoförü, araba yarışı oyunları ile sosyal medyada fenomen oldu. Yaşlı adamın sadece bir videosu YouTube’da 3 milyondan fazla izlendi. Onu video oyunlarıyla tanıştıran torunu da büyükbabasının durumundan memnun...
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NTV 07.06.2021 - 14:13| Son Güncelleme : 07.06.2021 - 14:20
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