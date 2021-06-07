93 yaşında izlenme rekorları kırdı

Japonya’da 93 yaşındaki eski bir taksi şoförü, araba yarışı oyunları ile sosyal medyada fenomen oldu. Yaşlı adamın sadece bir videosu YouTube’da 3 milyondan fazla izlendi. Onu video oyunlarıyla tanıştıran torunu da büyükbabasının durumundan memnun...

NTV 07.06.2021 - 14:13 | Son Güncelleme : 07.06.2021 - 14:20

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