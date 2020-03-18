AB corona virüs nedeniyle sınırlarını dünyaya kapatıyor
Avrupa Birliği, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi. İtalya'da dün corona virüsten 345 kişi daha öldü ve sayı 2 bin 158'e yükseldi. İspanya'da da sınırlar kapatıldı. Fransa'da ise güvenlik güçleri karantina ihlallerine karşı devriyeye başladı. DÜNYADA SON DURUM
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NTV 18.03.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 18.03.2020 - 13:04
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