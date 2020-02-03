AB ile gümrük birliği mi serbest ticaret anlaşması mı? (Brexit sonrası İngiltere)
Brexıt gerçekleşti. İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Peki bundan sonra ne olacak? Avrupa Birliği ile İngiltere ilişkileri nasıl düzenlenecek? NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut, canlı yayında bu soruların yanıtlarını aktardı. Bundan sonra çetin pazarlıkların başlayacağını belirtti.
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