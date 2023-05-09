AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut NTV'de: Deprem bölgesine yardımlar sürecek
9 Mayıs 1950'de Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın daha organize bir Avrupa kurma gayesiyle teklif verdiği bu gün, her yıl 9 Mayıs'ta Avrupa Günü olarak kutlanıyor. Bu yılın teması "Dayanışma". NTV ekibinden Öykü Tüccar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile bu konuyu konuştu.
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