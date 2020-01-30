AB vatandaşları İngiltere'ye böyle veda etti: Good bye UK

İngiltere yaklaşık 4 yıl önce aldığı Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını, çalkantılı bir sürecin ardından yarın resmen hayata geçiriyor. İngiltere yarın akşam birlikten ayrılmış olacak. İşte Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin vatandaşlarının, İngiltere'ye veda mesajlarından oluşan bir video...

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