ABD askerleri petrol sahaları yakınında devriyede görüntülendi
ABD askerleri Suriye'nin kuzeyindeki petrol kuyuları yakınlarında devriye yaparken görüntülendi. ABD güçlerinin "Sayda" petrol istasyonuna gelerek burayı koruyan YPG'lilerle görüştüğü kameralara yansıyor.
ABD askerleri Suriye'nin kuzeyindeki petrol kuyuları yakınlarında devriye yaparken görüntülendi. ABD güçlerinin "Sayda" petrol istasyonuna gelerek burayı koruyan YPG'lilerle görüştüğü kameralara yansıyor.
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