ABD askerleri petrol sahaları yakınında devriyede görüntülendi

ABD askerleri Suriye'nin kuzeyindeki petrol kuyuları yakınlarında devriye yaparken görüntülendi. ABD güçlerinin "Sayda" petrol istasyonuna gelerek burayı koruyan YPG'lilerle görüştüğü kameralara yansıyor.

NTV Haber 04.11.2019 - 01:25

ABD askerleri Suriye'nin kuzeyindeki petrol kuyuları yakınlarında devriye yaparken görüntülendi. ABD güçlerinin "Sayda" petrol istasyonuna gelerek burayı koruyan YPG'lilerle görüştüğü kameralara yansıyor.

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