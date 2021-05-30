ABD askerleri ‘yanlışlıkla’ ayçiçek fabrikasını bastı
Bulgaristan’da düzenlenen NATO tatbikatı sırasında yanlış talimat aldıkları tahmin edilen ABD askerleri, ayçiçek fabrikasını bastı. ‘‘Swift Response’’ adlı tatbikata katılan 7 ABD askeri, fabrikada paniğe neden oldu. İşçilerden Georgi Neşev ‘‘İçeri girer girmez, yere yatın, kımıldamayın diye bağırdılar. O kadar korktum ki, acil yardım çağırma cesareti bile bulamadım’’ dedi. Savunma Bakanlığı’na başvuran fabrika sahibi Marin Dimitrov ise açıklama ve özür beklediğini söyledi.
Abone ol
Paylaş
NTV 30.05.2021 - 12:00| Son Güncelleme : 30.05.2021 - 12:02
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.