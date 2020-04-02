ABD basınından korkutan iddia: Pentagon 100 bin ceset torbası hazırlamaya başladı

ABD'de virüs taşıyıcısı vaka sayısı 215 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bine yaklaştı. Mississippi ve Georgia eyaletlerinde halka "Evde kalın" talimatı verildi. ABD Başkanı Donald Trump ise gelecek günlerin korkunç geçeceği söylemini yineledi.

NTV 02.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 10:09

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