ABD basınından korkutan iddia: Pentagon 100 bin ceset torbası hazırlamaya başladı
ABD'de virüs taşıyıcısı vaka sayısı 215 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bine yaklaştı. Mississippi ve Georgia eyaletlerinde halka "Evde kalın" talimatı verildi. ABD Başkanı Donald Trump ise gelecek günlerin korkunç geçeceği söylemini yineledi.
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NTV 02.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 02.04.2020 - 10:09
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