ABD Başkan Yardımcısı’nın basın toplantısındaki kahkahasına tepki
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Polonya’da düzenlenen basın toplantısındaki tavrı sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Mülteci kriziyle ilgili soru yöneltildiğinde Kamala Harris cevap vermeden önce kahkaha attı. ‘‘Gerçek dost kara günde belli olur’’ diyerek Polonyalı lidere dönen Harris, soruyu onun cevaplamasını sağladı. Toplantıya katılan muhabirler de sosyal medya hesaplarından ‘’mülteci dramı yaşanırken Harris’in bu neşeli tavrının imajı açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini’’ belirten paylaşımlar yaptılar.
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