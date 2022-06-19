ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinde bisikletle dolaşırken dengesini kaybederek düştü. Beyaz Saray, Biden'ın sağlığının iyi olduğunu açıkladı. Biden, daha sonra kilise ziyareti çıkışında tekrar kameraların karşısındaydı. Kendisini nasıl hissettiği sorulunca, Biden iyi hissettiğini göstermek için zıplayarak yanıt verdi ve ellerini kaldırdı.
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NTV Haber 19.06.2022 - 04:31| Son Güncelleme : 19.06.2022 - 04:41
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