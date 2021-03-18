ABD Başkanı Biden'ın bu görüntüsü sahte mi?

ABD Başkanı Joe Biden acaba röportajlarını bir taktik gereği stüdyoda mı yapıyor? Kulağa saçma gelen bu iddia, sosyal medyada son 24 saattir en fazla konuşulan konulardan biri haline geldi. Biden gazetecilerin sorularına yanıt vermek için yaklaşınca eli mikrofonun üzerinde görsel bir efekt gibi göründü. Koluyla bedeni arasındaki görüntü de yeşile dönünce sokağa çıkma görüntüsünün sahte olduğu konuşulmaya başlandı. İddiaya göre, Biden hastaydı ve sahte kurgularla kendisini dışarıda gösteriyordu. Ancak tüm iddialar asılsızdı, çünkü uzun süre tartışılan videonun bir Youtuber tarafından şaka amaçlı hazırlandığı ortaya çıktı.
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NTV 18.03.2021 - 17:41| Son Güncelleme : 18.03.2021 - 18:10
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