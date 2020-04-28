ABD Başkanı Trump, Çin'i hedef aldı

Coronavirüs'ün merkez üssü ABD'de vaka sayısı bir milyonu geçti. Can kaybı 56 binin üzerinde. ABD Başkanı Donald Trump günlük basın toplantısında Çin'i hedef aldı. Eyaletlerde virüs önlemlerinin gevşetilmesine yönelik planı da açıkladı.

NTV 28.04.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 15:28

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