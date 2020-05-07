ABD Başkanı Trump: Corona virüs salgını, 11 Eylül'den daha kötü

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü 11 Eylül ve Pearl Harbor saldırılarıyla kıyasladı. "Ülkemizin gördüğü en kötü saldırıyı yaşıyoruz" dedi. Trump, ülkenin yeniden açılması konusunda ekonomi ve ölümler arasında tercih yapma noktasına geldi.

NTV 07.05.2020 - 10:00

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