ABD Başkanı Trump: Corona virüs salgını, 11 Eylül'den daha kötü
ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü 11 Eylül ve Pearl Harbor saldırılarıyla kıyasladı. "Ülkemizin gördüğü en kötü saldırıyı yaşıyoruz" dedi. Trump, ülkenin yeniden açılması konusunda ekonomi ve ölümler arasında tercih yapma noktasına geldi.
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