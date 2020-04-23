ABD Başkanı Trump, corona virüsün tekrar geri gelmeyeceğini savundu
ABD'de corona virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 47 bini geçti. Ülkede virüste ikinci dalga ihtimali gündemde. Başkan Donald Trump virüsün tekrar geri gelmeyeceğini savundu. Öte yandan ülkede virüs kaynaklı ilk ölümün açıklanan tarihten haftalar önce olduğu ortaya çıktı.
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NTV 23.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 23.04.2020 - 09:08
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