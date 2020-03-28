ABD Başkanı Trump: Önceliğim ekonomi değil insan

Amerika Birleşik Devletleri, salgına çare arayışında.. New York Belediye Başkanı kentin büyük olasılıkla mayısa kadar kapalı kalacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise virüsle le mücadelede gelecek 100 gün içinde 100 bin solunum cihazı üreteceklerini ya da bunları edineceklerini açıkladı.

NTV 28.03.2020 - 12:15 | Son Güncelleme : 28.03.2020 - 13:19

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