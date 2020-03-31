ABD Başkanı Trump: Önümüzde zorlu bir 30 gün var

ABD'de vaka sayısı 160 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 200'e yaklaştı. ABD Başkanı Donald Trump "Önümüzde zorlu bir 30 gün var" dedi. Başkent Washington'da "Evde kalın" çağrısına uymayanlar cezalandırılacak. Salgından en olumsuz etkilenen eyalet olan New York'ta vali, virüsten az etkilenen eyaletlerdeki sağlık çalışanlarını yardıma çağırdı.
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NTV 31.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 31.03.2020 - 10:31
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