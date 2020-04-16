ABD Başkanı Trump: Virüs vakalarında zirve noktasını geçtik

ABD'de corona virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 30 bini geçti. Vaka sayısı 650 bine dayandı. Başkan Donald Trump salgının vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğini açıkladı. Ülkede ekonominin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili de harekete geçildi.

NTV 16.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 09:23

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