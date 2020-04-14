ABD Başkanı Trump'tan 'virüs' açıklaması: Yaptığımız her şey doğruydu
ABD'de corona virüs kaynaklı can kaybı sayısı 23 bini geçti. Vaka sayısı ise 580 binin üzerinde. ABD Başkanı Donald Trump virüsle mücadelesini eleştirenlere sert tepki gösterdi. Trump'ın hedefinde eyalet valileri de vardı.
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NTV 14.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 09:45
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