ABD Başkanı Trump'tan corona virüse yeni isim: Kung-Flu
Corona virüsüsıklıkla "Çin virüsü" olarak adlandıran ABD Başkanı Donald Trump, virüs için yine tartışma yaratacak bir ifade kullandı. Çin'in geleneksel dövüş sanatı olan "Kung-Fu" ve İngilizcede grip anlamına gelen "flu" kelimelerini birleştirdi. Virüsün adına "Kung-Flu" dedi.
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NTV 24.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 24.06.2020 - 09:31
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