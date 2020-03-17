ABD Başkanı Trump'tan ekonomide virüs tedbiri

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüse ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Küçük işletmelere gerekli destek sağlanacak" dedi. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, ABD'deki son gelişmeleri canlı yayında anlattı.
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NTV Haber 17.03.2020 - 20:56| Son Güncelleme : 17.03.2020 - 21:07
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