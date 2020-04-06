ABD, virüsle mücadelede en kritik haftalardan birine giriyor. Dün sadece New York'ta yaklaşık 600 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 9 bini geçti. ABD Başkanı Trump, "Ölüm kalım savaşı" benzetmesi yaptı ve halka hazır olun mesajı verdi.
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NTV 06.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 06.04.2020 - 11:58
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