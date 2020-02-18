ABD Başkanı'ndan İdlib açıklaması

ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay ayrıntıları canlı yayında aktardı.

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