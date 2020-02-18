ABD Başkanı'ndan İdlib açıklaması

ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay ayrıntıları canlı yayında aktardı.
NTV Haber 18.02.2020 - 23:05| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 23:14
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