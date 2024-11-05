ABD bugün başkanını seçecek
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bugün seçim günü... Hem Demokrat aday Kamala Harris hem de Cumhuriyetçi isim Donald Trump, Pensilvanya'da son mitinglerini yaptı. Harris, Porto Rikoluların desteğini isterken; Trump da ABD vatandaşını öldüren yasa dışı göçmenler için idam cezası talep etti.
Ülke genelinde yapılan son anketlere göre Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip görünüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Donald Trump
- Abd
- Abd Seçimi
- Kamala Harris