ABD Büyükelçisi NTV’de: Türkiye’nin diplomasi çabalarını takdir ediyoruz
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake Rusya’nın Ukrayna işgali konusunda NTV’ye özel açıklamalarda bulundu. ‘‘Türkiye’nin iyi niyetli ve dostça diplomasi çabalarını takdir ediyoruz’’diyen Flake, Türkiye’nin NATO için de önemine vurgu yaptı, ‘‘Rusya’nın sebepsiz ve haksız saldırısını kınıyoruz’’ ifadelerini kullandı.
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