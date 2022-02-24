ABD Büyükelçisi NTV’de: Türkiye’nin diplomasi çabalarını takdir ediyoruz

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake Rusya’nın Ukrayna işgali konusunda NTV’ye özel açıklamalarda bulundu. ‘‘Türkiye’nin iyi niyetli ve dostça diplomasi çabalarını takdir ediyoruz’’diyen Flake,  Türkiye’nin NATO için de önemine vurgu yaptı, ‘‘Rusya’nın sebepsiz ve haksız saldırısını kınıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Haberler - NTV 24.02.2022 - 13:46 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 14:54

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