ABD dergisinin kapağına Türk imzası

ABD'nin önde gelen dergilerinden The New Yorker'ın bu hafta yayımlanan sayısının kapağında, geçtiğimiz bir yılın hayali vardı. Yani pandemi nedeniyle kapanılan evlerden dışarı çıkmak. Kapağı tasarlayan grafik sanatçısı Doğan Gürbüz Ekşioğlu, çarpıcı görselin hikayesini NTV'ye anlattı. (Haber: Derya Acemoğlu)

NTV 26.05.2021 - 14:43 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 15:10

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