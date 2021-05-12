ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price gazetecilerle tartıştı
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın basın toplantısında İsrail - Filistin arasında yaşananlara değindiği sırada gazetecilerle kısa süreli gerginlik yaşadı. Price gazetecilerin "Filistin'in kendini savunma hakkı var mı? sorusuna net yanıt vermekten kaçındı.
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NTV 12.05.2021 - 17:47| Son Güncelleme : 12.05.2021 - 17:58
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