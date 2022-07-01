ABD erkekler ligindeki Türk antrenör Duygu Erdoğan NTV'ye konuştu
Türkiye'den ABD'ye bir başarı hikayesi... Eski futbolcu Duygu Erdoğan, Chicago House AC Futbol Kulübü'nde yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. ABD'de erkekler profesyonel futbolunda antrenörlük yapan ilk ve tek kadın olan Erdoğan, yaşadıklarını NTV'ye anlattı. Haber: Derya Acemoğlu
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NTV Haber 01.07.2022 - 17:39| Son Güncelleme : 01.07.2022 - 18:00
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