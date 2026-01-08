ABD Göçmenlik Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü

ABD'nin Minnesota eyaletinde, göçmenlerin sınırdışı edilmesine karşı protestolar sırasında bir kişi öldürüldü. ICE olarak da bilinen Göçmen Gümrük Muhafaza Kurumu'ndan bir polis, aracında bulunan bir protestocuyu silahla vurarak öldürdü. ABD Başkanı Donald Trump öldürülen kadını suçladı.