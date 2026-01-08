ABD Göçmenlik Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü
08.01.2026 08:55
Son Güncelleme: 08.01.2026 09:32
NTV - Haber Merkezi
ABD'nin Minnesota eyaletinde, göçmenlerin sınırdışı edilmesine karşı protestolar sırasında bir kişi öldürüldü. ICE olarak da bilinen Göçmen Gümrük Muhafaza Kurumu'ndan bir polis, aracında bulunan bir protestocuyu silahla vurarak öldürdü. ABD Başkanı Donald Trump öldürülen kadını suçladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.