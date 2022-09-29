ABD, Ian kasırgası ile mücadele ediyor: 3 kentte olağanüstü hal
ABD’nin Florida eyaleti Ian kasırgasıyla mücadele ediyor. Hızı saatte 240 kilometre olan kasırga ‘kategori 4’ seviyesine ulaşmış durumda... Sel ve yıkımlara yol açan kasırga nedeniyle 1,5 milyon kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer, üç kentte olağanüstü hal ilan edilmesine yol açan kasırganın daha da kötüleşebileceği uyarısını yaptı.
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