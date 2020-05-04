ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Çin raporu: Corona virüs kasten gizlendi

Amerikan yönetimi corona virüsün Çin'de bir laboratuvardan çıktığı iddiasında ısrarlı. Bu iddia Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından da dile getirildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise, Çin yönetiminin Corona virüs salgınını ve bulaşıcılık derecesini tıbbi stok yapabilmek için kasten sakladığını ileri sürdü.

NTV 04.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 09:07

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