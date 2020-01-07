ABD Irak'tan askerlerini çekecek mi? (Irak'tan açıklama)
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi yaptığı açıklamada, ABD ordusundan Iraktan çekileceklerine dair bir mektup aldık. dedi. Mektubun ve açıklamanın ayrıntılarını NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, canlı yayında anlattı.
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