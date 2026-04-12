ABD-İran müzakerelerinde ne oldu? NTV İslamabad'dan aktardı
12.04.2026 05:37
NTV - Haber Merkezi
ABD ile İran arasında Pakistan’da yapılan tarihi müzakerelerden anlaşma çıkmadı. Yüz yüze ve doğrudan görüşmelerde ne oldu? Ateşkes sürecek mi? NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu, İslamabad’dan aktardı.
ABD ile İran arasında Pakistan 'da yapılan görüşmeler bitti. Görüşmelerle ilgili ilk açıklamayı ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in yaptı, "İran, ABD'nin şartlarını kabul etmemeyi tercih etti. ABD'ye anlaşma olmadan dönüyoruz." dedi.
Müzakereleri İslamabad'da takip eden NTV Diplomasi Muhabiri Deniz Kilislioğlu, savaşın kaderini belirleyecek görüşmelere ilişkin izlenimlerini anlattı.