ABD, İran’ın füze rampalarını vurdu!

ABD İran’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), son olarak İran rejiminin saklamaya çalıştığı füze rampalarının hedef alındığını duyurdu. Yapılan kısa açıklamada, "İran rejimi füze rampalarını saklamaya çalışabilir, ancak ABD güçleri onları aramaktan vazgeçmeyecek. Onları bulacağız ve imha edeceğiz" denildi. Yayınlanan görüntülerde, çatı altı, ağaç altı ve yer altına saklanmaya çalışılan füze rampalarının hava saldırıları ile vurulduğu görüldü.