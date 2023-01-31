ABD İstanbul Başkonsolosu NTV'ye konuştu: İstihbarat aldığımızda uyarmak sorumluluğumuz
ABD yönetimi Türkiye'ye dönük seyahat uyarısı yayınladı. Olası saldırılar için de ibadethaneleri işaret etti. ABD neden böyle bir uyarıya ihtiyaç duydu? Elindeki istihbarat neydi? Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin sonuçları İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini nasıl etkileyecek? NTV'den Deniz Kilislioğlu sordu, ABD'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh yanıtladı. (Kamera:Murat Güler-Ozan Akgül)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.