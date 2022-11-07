ABD-Meksika sınırına konteynerden duvar örüldü

Meksika’nın Sonora eyaleti ile ABD’nin Arizona eyaleti arasına konteynerlerden duvar örüldü. Arizona Valisi Doug Ducey, 1.6 km uzunluğunda ve 6.71 metre yükseliğindeki duvarın, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede maddi sorunlar yüzünden yetersiz kalmaları nedeniyle inşa edildiğini açıkladı. Sivil toplum kuruluşları, maliyeti 6 milyon doları bulan konteyner duvara, ’yaban hayatını olumsuz etkileyeceği’ gerekçesiyle tepki gösterdi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.