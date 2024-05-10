ABD polisi yine can aldı: Siyahi asker ev baskınında öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis, bir kez daha can aldı. Bu kez kurban, Amerikan Hava Kuvvetleri'nde çalışan kıdemli bir asker oldu. Aile içi şiddet ihbar üzerine yapılan baskında siyahi asker öldürüldü. Askerin ailesi polisin yanlış adrese gittiğini iddia etti. Polis ise olayın meşru müdafaa olduğunu savundu.

DÜNYA HABERLERİ