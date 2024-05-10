ABD polisi yine can aldı: Siyahi asker ev baskınında öldürüldü
Amerika Birleşik Devletleri'nde polis, bir kez daha can aldı. Bu kez kurban, Amerikan Hava Kuvvetleri'nde çalışan kıdemli bir asker oldu. Aile içi şiddet ihbar üzerine yapılan baskında siyahi asker öldürüldü. Askerin ailesi polisin yanlış adrese gittiğini iddia etti. Polis ise olayın meşru müdafaa olduğunu savundu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.